Ismaël Bennacer avait dit oui à l’OM !

L’Olympique de Marseille risque de s’en mordre les doigts. Le club phocéen était sur le point de réaliser l’un des gros coups de cette fin de mercato en attirant Ismaël Bennacer, avant que le natif d’Arles ne leur file entre les doigts, manque de temps. Selon La Provence, l’international algérien avait même donné son accord pour rejoindre l’OM, mais les dirigeants olympiens n’ont pas pu trouver un terrain d’entente avec l’AC Milan qui ne souhaitait pas brader le milieu de 26 ans.

Un échec très frustrant pour les supporters et le board marseillais, car il serait en partie lié au refus de certains des "lofteurs" de quitter le club. Pour finaliser l’opération Bennacer, l’OM aurait eu besoin de liquidités supplémentaires qu’auraient pu apporter les ventes de Jordan Veretout et Chancel Mbemba, qui possèdent également deux des plus gros salaires de l’effectif, ou encore celle de Bamo Meïté. Malgré tout, le timing semblait quoiqu’il arrive un peu trop serré pour que l’opération ne se fasse.