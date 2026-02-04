Comment le FC Barcelone a fait une croix sur 30 M€ avec Francisco Trincão

Les supporters du FC Barcelone ont certainement oublié le passage de Francisco Trincão en Catalogne. Et les plus jeunes le découvrent même peut-être. Pourtant, le Portugais a bel et bien évolué avec les Culés lors de la saison post-covid 2020/2021. Il venait d’être acheté 30 M€ à Braga et a débarqué avec l’étiquette de grand espoir. Malheureusement pour lui, arrivé dans un contexte qui ne lui était pas favorable, il est reparti un an plus tard après 43 matchs joués tout de même (3 buts, 2 passes décisives).

L’environnement du Barça, le conflit entre Koeman et la direction, la concurrence, la digestion d’un premier gros transfert, sa jeunesse (il avait alors 20 ans) ont eu raison de lui. D’abord prêté à Wolverhampton, l’ailier a fini par rebondir lors d’un second prêt au Sporting CP. Le club lisboète a même fini par lever l’option d’achat de 7 M€ à l’été 2023, mais pour 50 % des droits du joueur seulement, le Barça conservant l’autre moitié jusqu’à l’été dernier, lorsque les Leões ont décidé de racheter les 50 % restants.

Le Sporting a racheté les 50% du Barça sur Trincão l’été dernier

Le deal s’est conclu à hauteur de 11 M€, comme le révélait le communiqué du Sporting CP. Ce dernier a profité de la situation économique compliquée du Barça pour renégocier les termes du transfert négocié deux ans plus tôt à son avantage. En contrepartie, les Blaugranas récupéraient dans l’immédiat un chèque qui leur permettait d’inscrire leurs joueurs en championnat. À court terme, cet argent frais était nécessaire pour les finances du club, mais sur le long terme, le manque à gagner est majeur à en croire Sport.

Fort de ses performances, Francisco Trincão (26 ans) s’apprête à prolonger son contrat (celui-ci court actuellement jusqu’en 2027) avec l’idée de s’en aller l’été prochain et profiter de belle cote sur le marché des transferts (32 matchs disputés cette saison pour 10 buts et 12 passes décisives). Sa clause de départ sera maintenue à 60 M€ pour séduire les équipes intéressées (Manchester City, le Bayern Munich et l’AC Milan se sont renseignés ces derniers mois) et espérer réaliser une grosse plus-value que seul le Sporting pourra toucher, au lieu de reverser la moitié au Barça.