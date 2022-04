Antonio Conte a déposé sa candidature pour entraîner le PSG !

Solide leader du championnat et en passe de s'offrir un dixième titre de champion de France - les joueurs de la capitale devront obtenir un simple match nul contre le RC Lens à l'occasion de la 34ème journée de Ligue 1 - le Paris Saint-Germain vit malgré tout un exercice 2021-2022 en demi-teinte. Critiqué dans le jeu et éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG aura inévitablement un goût d'inachevé à l'issue de la saison. Une dernière année qui laissera donc des traces et pourrait vraisemblablement entrainer une profonde refonte au sein du club. Des joueurs aux dirigeants en passant par l'entraîneur, les Rouge et Bleu s'apprêtent ainsi à vivre de grands changements au cours de l'été prochain.

Dans cette optique, Mauricio Pochettino, sauf énorme retournement de situation, ne devrait pas poursuivre l'aventure en terres parisiennes. Fatigué et très largement critiqué pour le rendement collectif des siens, l'Argentin, arrivé en janvier 2021, pourrait alors voguer vers de nouveaux horizons. Une situation qui pousse alors les dirigeants parisiens à préparer l'avenir. Dernièrement, Le Parisien rapportait même que Doha annoncera prochainement le nom du tacticien qui dirigera le groupe du Paris Saint-Germain lors des saisons à venir. Si plusieurs noms ont logiquement été annoncés pour succéder à Mauricio Pochettino (Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann ou encore Erik ten Hag pour ne citer qu'eux), l'un d'entre eux vient officiellement de poser sa candidature.

Antonio Conte rêve du PSG !

Il s'agit d'Antonio Conte. Actuellement en poste à Tottenham, l’entraîneur italien de 52 ans aimerait donc entraîner le PSG dès la saison prochaine selon les dernières révélations du Parisien. Le quotidien précise même que l'actuel coach des Spurs rêve du club de la capitale française et a d'ores et déjà confié sa volonté aux salariés du camp des Loges qu’il connaît déjà. Confiant, l'ancien technicien de Chelsea, de la Juventus Turin ou encore de l'Inter Milan pense même que l'opération pourra se faire et qu'il parviendra à se libérer de sa dernière année de contrat avec Tottenham. Arrivé en lieu et place de Nuno Espírito Santo en novembre dernier, Antonio Conte a ainsi fait savoir à des émissaires du Qatar qu’il était prêt à assurer la succession de Mauricio Pochettino, poussé vers la sortie après les différentes déconvenues (élimination en LDC et en Coupe de France) de cette saison.

Déterminé à entraîner les Parisiens, l'Italien de 52 ans aurait par ailleurs fait savoir, en privé, sa réticence à l'idée de travailler avec Leonardo, l’actuel directeur sportif, dont le sort est, en ce moment même, en discussion au Qatar. Une chose est sûre, si Zinedine Zidane reste, comme nous vous le révélions, la priorité absolue du club parisien, Antonio Conte dispose, lui, de tous les arguments nécessaires pour performer à la tête des Rouge et Bleu. Fort d'une grande expérience au plus haut niveau et capable de gérer les plus grandes stars de la planète football, Conte pourrait également profiter des excellentes relations entre Daniel Levy, le président du club londonien, et son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, pour parvenir à ses fins. L'après Pochettino se dessine progressivement...