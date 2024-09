Bayern Munich - Bayer Leverkusen : les compositions officielles

Choc au sommet aujourd’hui en Bundesliga ! Le Bayern Munich accueille le Bayer Leverkusen à l’Allianz Arena, un match qui sent la poudre entre le champion sortant et une équipe qui veut retrouver son trône. Impressionnants depuis le début de saison, les Bavarois veulent frapper un grand coup à domicile, une victoire pour s’isoler en tête du classement. En face, Leverkusen est un peu moins souverain que l’an passé. Les champions en titre peuvent toutefois se replacer au sommet du classement en cas de succès. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Vincent Kompany opte pour un 4-2-3-1. Absent la semaine dernière, Neuer est de retour dans le but. Kimmich et Davies sur les côtés de la défense, Upamecano et Kim sont associés en charnière. Dans l’entrejeu, la doublette Guerreiro-Pavlovic est accompagnée par Musiala en pointe haute. Enfin Olise et Gnabry entourent le sérial buteur Kane. De son côté, Xabi Alonso ne change pas son habituel 3-4-2-1. Du grand classique avec l’ensemble des hommes forts titularisés, on note surtout la présence de Terrier en attaque qui accompagne Wirtz et Boniface.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer © - Kimmich, Upamecano, Kim, Davies - Guerreiro, Pavlovic - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

Bayer Leverkusen : Hradecky © - Tapsoba, Tah, Hincapié - Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo - Terrier, Boniface, Wirtz