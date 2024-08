OM : un ancien entraîneur des années 90 est décédé

Marc Bourrier est décédé. L’homme qui avait entraîné l’Olympique de Marseille du milieu des années 90 nous a quittés ce lundi à l’âge de 89 ans. Le natif de Ganges avait été le successeur de Raymond Goethals après le sacre de 1993 en Ligue des Champions de l’OM, mais il fut également celui qui dirigea l’équipe après sa rétrogradation en D2 à cause du scandale OM/VA. Il remporta d’ailleurs le titre de deuxième division en 1995 avec le club phocéen.

La suite après cette publicité

L’ancien milieu de terrain de Montpellier a connu une carrière d’entraîneur encore plus faste que sa carrière de joueur professionnel. L’Héraultais était l’adjoint d’un certain Michel Hidalgo, entre 1976 et 1984, avec qui il est devenu champion d’Europe en 84 sur le banc de l’équipe de France de Platini, Lacombe et Giresse. Avec les Bleus, Bourrier s’était aussi illustré en solo avec un titre de champion d’Europe avec les Espoirs en 1988.