Florian Thauvin s’enflamme pour l’OM

Cet hiver, Florian Thauvin a fait son retour en Europe. Le Français a rejoint l’Udinese après une parenthèse au Mexique chez les Tigres. Mais le champion du monde 2018 garde toujours un oeil sur l’OM où il a passé de belles années.

La suite après cette publicité

Interrogé par l’agence EFE, il a confié au sujet du club olympien. «Je pense qu’ils travaillent et jouent très bien. Ils ont de très bons joueurs et un excellent entraîneur. Ce qui se passe, c’est que c’est très difficile en France parce que le PSG est là et ils ne perdent qu’un ou deux, maximum trois matchs par an, donc c’est difficile de finir premier.» Le message est passé.

À lire

Mercato OM : un nouveau départ se précise