Le Mans FC va rendre hommage à un ancien jeune du club disparu

L’ambiance n’est pas à la fête au Mans FC. Si le club sarthois peut s’enorgueillir d’une folle remontée dans son championnat de National 1 (11es en janvier, les Sang et Or sont aujourd’hui 3es, ndlr), l’essentiel réside ailleurs en ces jours. La semaine dernière, on apprenait la disparition brutale et tragique de Gatien Guibert, joueur de 24 ans passé par le club pendant neuf saisons. Ce matin, Le Mans FC a annoncé qu’un hommage lui serait rendu en marge de sa rencontre face à QRM, prévue demain soir au Stade Marie-Marvingt (19h30). C’est dans un contexte émotionnellement chargé qu’une minute d’applaudissements sera observée en sa mémoire.

«LE MANS FC va rendre hommage à Gatien Guibert, l’un de ses anciens jeunes joueurs, au Stade Marie-Marvingt ce vendredi soir. Gatien nous a quittés soudainement et bien trop tôt, à l’âge de 24 ans. Joueur élégant, il était bien connu, et reconnu, sur les terrains de football sarthois. Arrivé du SOM en 2009, il aura porté avec passion le maillot « sang et or » durant 9 saisons. Avant de rejoindre LA SUZE FC puis Spai, où il évoluait depuis 2022 et où une cérémonie en sa mémoire sera organisée dimanche. Gatien était un vrai compétiteur avec de vraies valeurs collectives. Les Présidents Thierry Gomez et Bernard Guédet ainsi que l’ensemble du MANS FC, dont ses anciens Éducateurs, présentent leurs plus sincères condoléances à sa compagne, Noémie, ses parents, Christel et Arnaud, ses frères et ses belles-sœurs, Aurélien, Hugo, Isabelle et Flora, ses grands-parents, et ses amis, que l’on sait nombreux. Malgré leur tristesse inimaginable, ils seront avec nous demain à Marie-Marvingt. Ou plutôt, nous serons avec eux. En accord avec sa famille, une minute d’applaudissements (nourris) pour Gatien précédera notre rencontre face à QRM», indique le club sur ses réseaux sociaux. Un levier de motivation supplémentaire pour les joueurs sarthois, qui voudront faire honneur à sa mémoire.