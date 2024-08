PSG : Gian Piero Gasperini peste pour Ademola Lookman

Durant le week-end, nous vous avons expliqué qu’Ademola Lookman pousse pour rejoindre le Paris Saint-Germain, qui n’a pas encore présenté d’offre. Hier soir, la presse italienne évoquait un accord contractuel entre le joueur et le club français. Mais ce dossier est complexe puisque l’Atalanta réclame entre 50 et 60 millions d’euros pour son joueur. Interrogé à ce sujet, Gian Piero Gasperini a été cash.

«En ce moment, je navigue un peu à vue. Personne ne s’attendait à se retrouver dans cette situation. Après la finale de l’Europa League, j’avais beaucoup de projets pour l’avenir, mais nous avons dû faire face à plusieurs difficultés, notamment avec des blessures comme celle de Scamacca. Le club a bien réagi, en faisant venir des joueurs comme Retegui, mais je ne sais pas ce qui va se passer dans les deux prochaines semaines. Mon boulot est de constituer l’équipe de la meilleure façon possible et de voir avec le club ce qu’il est encore possible de faire sur le marché. Nous aurons une image plus claire le 31 août (…) Ce sont deux grands joueurs (Lookman et Koopmeiners, courtisé par la Juventus, ndlr) qui nous ont tant donné, je leur en suis très reconnaissant et j’ai une relation sincère avec eux. La difficulté vient du fait que le marché est absurde en termes de dates. Garder le marché ouvert pendant la reprise des matches est de la folie. Personne ne l’aime, ni les gens, ni les initiés. Le football est un divertissement, je ne comprends pas pourquoi vous devez faire des choses que les gens n’aiment pas.» Le message est passé…