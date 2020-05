OM : les joueurs commencent à l'avoir mauvaise

L'Olympique de Marseille traverse des moments compliqués. Sur le plan financier déjà, puisque le club du sud de la France a été particulièrement touché par la crise du coronavirus, et l'arrêt définitif de la Ligue 1 va faire perdre de l'argent à une formation qui connaît déjà un déficit structurel conséquent. Et sur le plan institutionnel, c'est peut-être même pire, après le départ d'Andoni Zubizarreta, le plus que probable départ d'André Villas-Boas, les critiques de plus en plus marquées contre le président Jacques-Henri Eyraud et le flou autour d'une possible vente du club.

Si les supporters sont donc dans un doute permanent, c'est aussi le cas pour les joueurs de l'effectif marseillais. Ils sont d'ailleurs beaucoup à avoir rendu hommage à Zubizarreta lors de l'annonce du départ du directeur sportif basque. Comme l'explique La Provence, les joueurs et leur entraîneur sont très proches, et beaucoup sont tombées des nues jeudi soir, lorsque l'hypothèse d'un départ de l'ancien de Porto a pris encore plus d'ampleur. Il va sans dire qu'entre le Portugais et leur président, les joueurs ont vite choisi...

Les joueurs s'interrogent

Et ce n'est pas tout, puisque la sortie médiatique remarquée d'Eyraud sur les ondes de RMC Sport vendredi soir a aussi créé des vagues dans l'entourage des joueurs, notamment au sujet des ventes des joueurs à venir. Beaucoup doutent réellement des vraies ambitions du projet, à tel point que certains commencent à s'interroger sur leur avenir alors qu'ils avaient initialement prévu de rester.

En plus des joueurs qui étaient déjà potentiellement sur le marché pour renflouer les caisses, comme Duje Caleta-Car ou Morgan Sanson, le média évoque le nom de Dimitri Payet. Plus tôt dans la semaine, le Réunionnais confiait vouloir prolonger l'aventure à Marseille dans un entretien accordé à Eurosport, mais comme son entraîneur, il attend des garanties. Mais tout ce qui se passe autour du club ne rassurerait clairement pas le joueur. Autant dire que Jacques-Henri Eyraud s'est mis dans de beaux draps...