Dimitri Payet met la direction de l'OM face à ses responsabilités

«L'objectif est de faire revenir l’OM en Ligue des Champions. Se qualifier c’est bien, la jouer c’est mieux. Si c’est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif pour la jouer dans de bonnes conditions, je me poserais les bonnes questions pour savoir je reste ou si je vais voir ailleurs.» Le 4 février dernier alors en pleine saison de Ligue 1, Dimitri Payet (33 ans) avait mis le feu aux poudres en mettant la pression sur sa direction, Jacques-Henri Eyraud en premier lieu, afin qu'elle offre des garanties en vue du mercato.

Depuis, l'OM s'est officiellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions en obtenant la 2e place d'une Ligue 1 amputée de ses 10 dernières journées. Seulement ce retour sur la plus grande scène européenne ne cache pas quelques misères. Le club phocéen a besoin d'argent et rapidement. Les joueurs dits bankables sont sur le marché des transferts et les plus gros salaires sont invités à partir. Mais pendant qu'André Villas-Boas se pose à son tour des questions, Payet lui est revenu sur son mercato au micro d'Eurosport ce mardi.

Payet veut rester mais...

Avec un contrat courant jusqu'en juin 2022, Dimitri Payet se voit toujours à Marseille la saison prochaine afin de pouvoir retrouver la Ligue des Champions. «Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager…» lance le joueur, qui attend donc un signe de sa direction pour connaître sa position.

«Jouer à l'OM et faire ce genre de saison, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est encore plus beau de l'avoir fait ici parce que c'est beaucoup plus dur à Marseille» rapporte un Dimitri Payet retrouvé cette saison. Car du haut de ses 9 buts et de ses 4 passes décisives en 22 rencontres de championnat, l'international français avait retrouvé son niveau, s’affirmant comme le leader technique d'une équipe abandonnée par un Florian Thauvin blessé sur la quasi-totalité de la saison. Désormais, Payet veut être entouré. Ou partir.