OM : le coup de pression d'André Villas-Boas

Les joueurs de l'Olympique de Marseille ont repris au compte goutte le chemin du centre d'entraînement pour y passer toute une série de tests liés au COVID-19. Rentré au Portugal pour y passer son confinement, André Villas-Boas devrait être de retour dans la cité phocéenne lundi prochain. Un come-back très attendu avant la reprise de l'entraînement prévue un peu après la mi-juin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dirigeants phocéens devront bichonner leur entraîneur.

Arrivé l'été dernier, Villas-Boas a le mérite d'avoir tenu sa promesse, à savoir de remettre l'OM sur le podium de la Ligue 1. Et, cerise sur le gâteau, le Lusitanien a même offert à Frank McCourt un billet direct pour la prochaine Ligue des Champions. Une très belle performance quand on sait que l'ancien coach de Porto a souvent évoqué face aux médias les faibles moyens financiers dont il disposait pour composer un groupe capable de retrouver les sommets du championnat. Face aux besoins économiques de son club, AVB a même réussi à éviter une saignée lors du dernier mercato d'hiver.

Villas-Boas veut un effectif plus étoffé

Mais maintenant, terminé la galère. S'il reste courtisé par plusieurs clubs dont Newcastle, Villas-Boas est, pour le moment, bien parti pour rempiler. Mais pas à n'importe quel prix. Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend qu'après avoir accepté des conditions au rabais lors de son arrivée à Marseille et après avoir recadré Eyraud à plusieurs reprises (dossier Aldridge par exemple), AVB veut des garanties. Le Lusitanien sait sans doute que la situation actuelle de Marseille implique plusieurs départs pour renflouer les caisses.

Mais pas question de démarrer la saison 2020/2021 avec un effectif low cost. Villas-Boas veut des renforts qualitatifs et quantitatifs. Il estime avoir rempli son contrat cette saison et attend désormais un renvoi d'ascenseur de la part de ses dirigeants. Un besoin dicté par le calendrier chargé qui attend les Phocéens, notamment avec la Ligue des Champions au programme. Reste que les regards vont maintenant se tourner vers le tandem Eyraud-Zubizarreta qui aura la mission de gérer les comptes catastrophiques du club et les ambitions de leur coach sur le mercato.