Lucas Digne fait ses adieux à Everton

Tout proche de rejoindre Aston Villa, pour près de 30 M€, Lucas Digne (28 ans) a déjà posté un message sur ses réseaux sociaux pour faire ses adieux à Everton et ses supporters. Le latéral gauche de l'équipe de France, s'il ne le cite pas, n'épargne pas non plus Rafael Benitez qu'il juge clairement responsable de son départ.

«Tout a une fin, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit celle-là. Ce qui est arrivé et ce qui a été dit sur moi ce dernier mois m'ont rendu très triste, mais je n'entrerai pas dans une guerre des mots. Le club ne le mérite pas, les fans non plus et, pour être honnête, je crois que moi non plus. (...) Merci à tous les profonds amoureux d'Everton. Cela a été un honneur d'être à vos côtés et un plaisir de jouer pour vous, les fans, les gens, parce qu'un club n'appartient pas à un joueur ou à un entraîneur, mais aux fans. Je vous porterai toujours dans mon cœur où que j'aille. Parfois, une personne de l'extérieur peut détruire une belle histoire d'amour. Le meilleur à vous fans d'Everton», a-t-il posté. Clair et net.