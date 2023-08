Sanchez, Ünder, Malinovskyi : les vérités de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Ce jeudi, Pablo Longoria et Javier Ribalta présentaient deux des nouvelles recrues à l’Orange Vélodrome. Le premier à passer était le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, le second, l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Après les questions aux joueurs, il était autorisé de poser des questions au président de l’Olympique de Marseille. *

Forcément le sujet du mercato a tourné en boucle et notamment le cas Alexis Sanchez. En début de mercato, le Chilien disposait d’une offre du club. Mais qu’en est-il après les arrivés de PEA et d’Iliman NDiaye ?

Clap de fin pour Sanchez

« À ce moment, sauf la position de latéral droit, on pense être complet. On a doublé tous les postes. Au milieu, on est cinq. En ce moment, je considère qu’on est complet sauf si on a des sorties de joueurs », a expliqué le président marseillais. Il a été aussi question du cas Cengiz Ünder, qui n’est plus aussi proche que cela du Fenerbahçe.

« Il est avec nous, il s’entraîne normalement. On était proche d’un accord, il y a des offres. On analyse le marché, avec quel club on peut trouver un accord. C’est un joueur qui n’est pas proche de trouver un accord avec des clubs. Pour être honnête, il y a des offres pour lui », a poursuivi l’Espagnol.

Mæhle toujours espéré

Enfin, Pape Gueye, suspendu 4 mois par la FIFA, et Ruslan Malinovskyi, même pas entré en jeu ce mercredi, ont aussi été discutés : « le retour de prêt lui a fait du bien. Le joueur qu’on a laissé partir en janvier. C’est un joueur d’un niveau différent en personnalité, puissance et de poids dans le jeu. La situation, c’est qu’il a un haut niveau. On veut le prolonger, il y a des discussions. On verra dans les prochaines semaines. C’est un joueur important pour nous. Pour Ruslan. Il y a des moments des joueurs adaptables et d’autres pour qui ça prend du temps. Maintenant on doit penser à l’utilisation. On doit analyser son importance dans le système du coach. Les joueurs importants, faut qu’ils soient importants sur le terrain. Il faut trouver un équilibre ».

Voilà. On en sait un peu plus sur les intentions de l’OM pour cette fin de mercato. Le temps sera le meilleur atout de Pablo Longoria et de Javier Ribalta pour verrouiller les cibles qu’ils ont envie de verrouiller. Notamment ce fameux latéral qui pourrait être Joakim Mæhle, le Danois de l’Atalanta Bergame. Place maintenant au terrain et au tour préliminaire de la C1.