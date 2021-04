Real Madrid - Chelsea : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Début des demi-finales de la Ligue des Champions avec un choc entre le Real Madrid et Chelsea. À domicile, les Merengues optent pour un 3-5-2 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart derrière Eder Militao, Raphaël Varane et Nacho Fernandez. Les rôles de pistons sont assurés par Dani Carvajal et Marcelo tandis que Luka Modric, Casemiro et Toni Kroos se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Karim Benzema et Vinicius Junior sont associés.

De son côté, Chelsea poursuit dans un 3-4-2-1 avec Édouard Mendy dans les cages. Le Sénégalais peut compter sur Andrea Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger en défense. Cesar Azpilicueta et Ben Chilwell prennent les couloirs tandis que N'Golo Kanté et Jorginho assurent le double pivot. Enfin, Mason Mount et Christian Pulisic soutiennent Timo Werner en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Militao, Varane, Nacho - Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo - Benzema, Vinicius

Chelsea : Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Pulisic - Werner