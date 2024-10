Liga : l’Atlético de Madrid chute face au Betis

Il y avait de la Liga ce dimanche soir avec la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le Betis. Les Colchoneros, qui se sont inclinés face à Lille ce mercredi (1-3) en Ligue des Champions, devaient se relancer sur la pelouse du club andalou. Mais la formation emmenée par Antoine Griezmann a confirmé sa mauvaise forme du moment.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atlético 20 11 9 5 5 1 16 7 5 Betis 18 11 2 5 3 3 11 9

Les locaux ont rapidement fait sauter le verrou madrilène. L’international marocain, Abde Ez, élu homme du match dans cette rencontre, a poussé à la faute Jose Maria Gimenez. Le défenseur uruguayen contrait le centre du Marocain et trompait son propre gardien (1-0, 4e). Impuissant, l’Atlético ne parvenait pas à revenir et ne passait pas loin d’encaisser un second but. Avec cette défaite, l’Atlético voit son adversaire du soir revenir à deux points.