Ligue 2 : le président de Clermont veut reprendre

C'est la grande interrogation depuis que l'exercice 2019-2020 est à l'arrêt en raison de l'épidémie de coronavirus : les championnats domestiques vont-ils reprendre ? Ou la saison sera-t-elle simplement annulée ? Les débats sont nombreux à ce sujet et les avis divergent entre les différents acteurs du ballon rond. Le président de Clermont, Ahmet Schaefer, pensionnaire de Ligue 2, n'envisage lui pas un arrêt définitif de la saison en cours.

«Si je souhaite une reprise des championnats ? Absolument ! La santé des joueurs est la priorité absolue. C’est mieux de reprendre à huis clos que de ne pas reprendre du tout. Les boulangeries, Airbus, tous sont obligés de retravailler le 11 mai et de prendre le risque d’être exposés au virus. Pourquoi le football ne reprendrait pas ? Nous aussi, nous devons retourner au travail, dans les conditions d’isolation sanitaire les plus poussées possible. Je ne comprends pas la France, quand je vois ce qui se passe en Allemagne, en Italie ou en Autriche, qui reprend les entraînements aujourd’hui. On a le sentiment qu’il y a une honte parce qu’il s’agit d’argent. Je suis entrepreneur. J’ai investi mon propre argent. C’est une PME. Pour nous, si d’autres [professions] reprennent, nous aussi nous reprenons», a déclaré le patron de Clermont Foot dans un entretien accordé au Parisien.