Lazio : les surprenants plans mercato de Maurizio Sarri

Un simple émoji cigarette. Il n'en fallait pas plus pour mettre en alerte les tifosi de la Lazio Rome. Ces derniers comprenaient qu'après plusieurs jours d'attente, Maurizio Sarri allait enfin devenir l'entraîneur du club de leur cœur. Cinq heures plus tard, le club romain officialisait de manière plus classique l'arrivée du technicien italien. Le tout avec un communiqué de presse ultra concis. «La Lazio annonce que Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de l'équipe première.»

Sarri veut miser sur ses anciens joueurs

Sans club depuis son passage sur le banc de la Juventus, le natif de Naples reprend donc du service. Déjà au travail, il s'active sur le mercato d'été. Et Sarri a déjà quelques idées en tête pour renforcer sa nouvelle équipe lors de la saison 2021-22. Une équipe dans laquelle on retrouvera Dimitrije Kamenovic (20 ans). Le défenseur serbe de Čukarički, représenté par Mateja Kezman, a passé sa visite médicale jeudi. Il va signer pour trois ans. Une première recrue qui n'est pas estampillée Sarri.

En revanche, le coach âgé de 62 ans a bien oeuvré en coulisses pour le dossier Elseid Hysaj (27 ans). En fin de contrat à Naples, l'Albanais connaît très bien Maurizio Sarri qui l'a dirigé chez les Partenopei. Le latéral droit devrait arriver rapidement et parapher un contrat de trois ans dans la capitale italienne. Autre joueur désiré par le nouvel homme fort de la Lazio : Nicolas Maksimovic (29 ans). Sarri veut relancer le défenseur serbe en fin de contrat au Napoli.

Le flop Kepa est dans sa liste

Toutefois, les Romains explorent d'autres pistes avant de trancher dans ce dossier. Toujours à Naples, Matteo Politano (27 ans) est aussi dans le viseur de l'entraîneur italien. Un entraîneur qui veut aussi piocher dans l'un de ses autres anciens clubs : Chelsea. D'après le Corriere dello Sport, Maurizio Sarri souhaiterait faire venir à Rome Kepa Arrizabalaga (26 ans), qu'il a dirigé chez les Blues lors de la saison 2018/19.

Toujours à Londres, le portier, sous contrat jusqu'en 2025, ne s'est jamais imposé là-bas. Un prêt est l'option envisagée par les Laziale qui savent que les Anglais sont ouverts à un départ. Même chose concernant Ruben Loftus-Cheek (25 ans). Pour lui aussi, la Lazio veut obtenir un prêt. Enfin, le coach lorgne aussi le marché italien. Josip Ilicic (33 ans, Atalanta), Morten Thorsby (25 ans, Sampdoria) et Riccardo Orsolini (24 ans, Bologne) lui plaisent selon le Corriere dello Sport. La future Lazio prend déjà forme...du moins dans l'esprit de Maurizio Sarri.