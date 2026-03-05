Getafe : Satriano encore marqué par l’agression de Rüdiger

Le coup de genou porté par Antonio Rüdiger au visage de Diego Rico n’a pas fini de faire parler en Espagne. Trois jours après la rencontre entre le Real Madrid et Getafe, l’ancien Lyonnais Martin Satriano a confié qu’il n’avait toujours pas compris comment l’agression du défenseur allemand n’avait pas été sanctionnée.

La suite après cette publicité

«Après ce coup de genou dans le visage, je n’ai pas compris la décision de l’arbitre, c’est une erreur qui n’aurait pas dû se produire, car elle a mis en danger la santé de Rico. J’espère qu’ils feront un peu plus attention… cela pourrait leur arriver aussi», a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse.