Menu Rechercher
Commenter 13
Liga

Getafe : Satriano encore marqué par l’agression de Rüdiger

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Satriano (Getafe) @Maxppp
Real Madrid 0-1 Getafe

Le coup de genou porté par Antonio Rüdiger au visage de Diego Rico n’a pas fini de faire parler en Espagne. Trois jours après la rencontre entre le Real Madrid et Getafe, l’ancien Lyonnais Martin Satriano a confié qu’il n’avait toujours pas compris comment l’agression du défenseur allemand n’avait pas été sanctionnée.

La suite après cette publicité

«Après ce coup de genou dans le visage, je n’ai pas compris la décision de l’arbitre, c’est une erreur qui n’aurait pas dû se produire, car elle a mis en danger la santé de Rico. J’espère qu’ils feront un peu plus attention… cela pourrait leur arriver aussi», a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Getafe
Martín Satriano
Antonio Rüdiger

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Getafe Logo Getafe
Martín Satriano Martín Satriano
Antonio Rüdiger Antonio Rüdiger
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier