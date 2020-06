Lorenzo Callegari rejoint le FC Chambly

Le FC Chambly enregistre une nouvelle signature, celle de Lorenzo Callegari (22 ans). L'ancien espoir du PSG, finaliste de la Youth League 2015, a signé avec le club de l'Oise pour deux saisons (1+1). Il arrive du Genoa, qu'il avait rejoint à l'été 2018 lors de son départ du PSG. Cependant, son expérience italienne ne restera pas dans les annales. Le milieu de terrain n'a pas disputé un seul match officiel avec les Rossoblu et a été prêté lors de la saison 2018/2019 à Ternana, club de Serie C.

L'été dernier, il a rejoint Avranches avec qui il a joué 17 matches de National 1. Il va donc découvrir la Ligue 2 et tenter de s'affirmer au niveau professionnel. « Je n’ai que 22 ans, et toute ma carrière devant moi. Je conserve les ambitions que j’avais au PSG, c’est-à-dire de jouer un jour au plus haut niveau », s'est réjoui le nouveau numéro 19 de Chambly dans le communiqué du club.