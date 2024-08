Mercato OM : Pablo Longoria annonce vouloir encore des recrues

Cet été, l’Olympique de Marseille s’est encore une fois montré très actif dans son mercato. Après avoir changé d’entraîneur (Roberto De Zerbi a remplacé Jean-Louis Gasset), le club phocéen a déjà enrôlé pas moins de huit joueurs (Rulli, De Lange, Cornelius, Greenwood, Koné, Højbjerg, Brassier, Carboni). Une campagne animée sur laquelle est revenu Pablo Longoria ce lundi à l’occasion des présentations officielles d’Ismaël Koné, Derek Cornelius et de Pierre-Emile Højbjerg. « À partir du moment où tu dois écrire un nouveau chapitre, c’est normal qu’il y ait beaucoup de changements. On en est conscient. Dans un mercato où il n’y a pas beaucoup de mouvements, on est dans une bonne position. On cherche à être perfectionniste. C’est vrai aussi que notre ambition est à moyen et long terme. Il y a des situations où on aimerait aller plus vite et c’est vrai qu’on a quelques retards sur les ventes. On aurait aimé donner plus de vitesse pour les sorties ».

Il faut dire qu’à Marseille, les indésirables sont nombreux (Lopez, Gigot, Mbemba, Garcia, Ounahi, Harit). « Je ne connais aucun club qui résilie les contrats des joueurs, ça n’a aucun sens au niveau économique. Dans le respect des règles et des joueurs sous contrat, chaque joueur connaît sa situation, notamment ceux qui n’entrent pas dans les plans techniques du coach », a-t-il indiqué, avant de revenir plus précisément sur le cas de Pau Lopez, qui devait s’engager à Côme avant que l’opération ne capote.

L’OM cherche toujours à vendre

« Il est toujours ici, donc on attend. C’est normal, la situation du mercato est particulière. Chez les gardiens, ce n’est pas là où il y a le plus de mouvements. Il connaît sa situation et le mercato est long et puis il y a des mercatos qui seront ouverts ailleurs (quand celui de L1 sera fermé, ndlr). » Rien de nouveau donc à signaler, si ce n’est que l’OM est visiblement prêt à envoyer l’Espagnol dans un championnat plus exotique s’il ne lui trouve une porte de sortie en Europe d’ici la fin du mois d’août.

En revanche, Longoria a confirmé que l’OM cherchait toujours à étoffer son secteur offensif après les départs d’Aubameyang, Sarr et Ndiaye. « À l’heure actuelle, on a un déficit de joueurs dans le secteur offensif. On en est conscient, on discute avec l’entraîneur. On veut donner au coach tous les outils nécessaires. » Et ce nouvel outil devrait s’appeler Elye Wahi. Comme nous vous l’avons révélé, l’OM et Lens sont en passe de boucler le transfert du jeune attaquant de 21 ans, ce qui permettrait aux Sang et Or de toucher 26 M€ (+ 5 M€ de bonus et 15% sur une éventuelle plus-value).