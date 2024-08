Lens : les détails financiers du transfert d’Elye Wahi à l’OM

Comme nous vous le révélions en exclusivité plus tôt dans la journée, l’OM est bien parti pour boucler l’opération Elye Wahi dans la journée après s’être fait recaler à deux reprises en fin de semaine dernière. Le week-end a été salutaire pour le club phocéen qui a décidé de revenir à l’assaut avec cette fois-ci une offre de transfert qui collait bien plus aux demandes lensoises, à savoir un transfert sec.

Après avoir discuté une bonne partie de la journée, les différentes parties ne sont plus très loin d’être OK si bien qu’un accord total est même envisagé d’ici la fin de journée. Selon nos informations, il s’agira d’un transfert sec de 26 M€ + 5 M€ assorti d’un pourcentage à la revente sur la plus-value estimée à 15 %. De quoi mettre tout le monde d’accord puisque Lens va retomber financièrement sur ses pattes, que l’OM va enfin boucler le remplaçant d’Aubameyang et que le joueur va pouvoir rejoindre le club phocéen, son choix numéro 1.