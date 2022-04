PSG-OM : Mattéo Guendouzi, rendez-vous en terrains connus

Après sa belle victoire en terres grecques contre le PAOK en quart de finale retour de la Conférence League (1-0), l’Olympique de Marseille doit vite se re concentrer sur le championnat. Ce dimanche soir, c’est au Parc des Princes qu’ils se déplacent pour affronter un Paris SG quasiment sûr d’être champion de France.

Pour William Saliba, Amine Harit et Mattéo Guendouzi, ce n’est pas une rencontre comme les autres. En effet, les trois hommes sont originaires de la région parisienne. Pour le dernier c’est encore autre chose puisqu’il a évolué au centre de formation du club de la capitale avant de bifurquer vers la Bretagne et Lorient pour l’envol de sa carrière professionnelle.

En plus de cela c’est l’homme de base du système de Jorge Sampaoli puisque c’est l’élément qu’il utilise le plus (47 matches cette saison, 44 titularisations). Il est aussi devenu, en un peu moins d’une saison, le chouchou du Vélodrome, au moins autant qu’il est détesté sur les autres pelouses de France et de Navarre.

Nul n’est prophète en son pays

Cette saison, le natif de Paris est en plus décisif avec 4 buts et une nouvelle passe décisive au Stade Toumba du PAOK pour l’unique but de la rencontre inscrit par Dimitri Payet. Alors, certes ce match contre Paris captive peut-être un peu moins que par le passé, mais il demeure un match à ne pas rater, encore plus quand on vient du coin comme lui.

Il suffisait d’ailleurs de traîner sur Twitter pour s’en apercevoir. Certains internautes avaient déterré des photos de lui avec le maillot du PSG lorsqu’il était jeune pour remettre en doute son amour de l’OM. Nul doute qu’il sera une nouvelle fois au four et moulin au Parc des Princes et qu’il sera probablement sifflé dans le stade de son enfance comme un peu partout ailleurs à l’extérieur. Mais, peu lui chaut, tant qu’il reste acclamé dans son nouveau chez lui, à Marseille.

