Pep Guardiola a vanté Vincent Kompany au Bayern Munich

Arrivé cet été sur le banc du Bayern Munich, Vincent Kompany réussit des débuts plutôt convaincants sur le banc munichois. Et si la direction bavaroise l’a choisi, c’est en partie grâce à Pep Guardiola. Karl-Heinz Rummenigge a révélé à Kicker, avoir échangé avec le technicien espagnol, passé par le Bayern entre 2013 et 2016, pour en savoir davantage sur les principes de jeu de l’ancien coach de Burnley et connaître son avis sur une possible arrivée à Munich.

« Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, m’a demandé de lui parler à l’époque, car nous sommes des amis proches. J’ai dit à Pep qu’il avait besoin d’une analyse authentique et honnête. Nous avons parlé au téléphone pendant près de deux heures. En résumé, il m’a dit qu’il était convaincu à 100 % que Vincent Kompany était absolument l’entraîneur qu’il fallait au FC Bayern. (…) Je suis très satisfait sur le plan sportif parce que nous avons retrouvé une culture positive qui est tout simplement amusante. J’aime cette pression élevée. Cela me rappelle l’époque de Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou Hansi Flick, lorsque nous célébrions ce genre de 'football amusant », a indiqué Rummenigge.