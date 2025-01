Manchester United : Marcus Rashford a pris une décision radicale pour son avenir

Hier soir, Manchester United s’est imposé 2 à 1 face aux Rangers en Ligue Europa, après une soirée marquée par de violents affrontements entre les supporters des deux clubs. Du côté des tribunes, les regards étaient également braqués sur Marcus Rashford. L’Anglais était présent à Old Trafford pour soutenir ses coéquipiers. Il a même partagé un message sur Instagram ("allez les gars"). Bien qu’il ne joue plus, le footballeur âgé de 27 ans reste attaché aux Red Devils, alors que Man U espère qu’il trouvera une porte de sortie avant la clôture du mercato d’hiver. Ce qui est sûr, c’est que les Mancuniens ne comptent plus du tout sur lui. Le message est, effectivement, plutôt clair ces dernières semaines.

La suite après cette publicité

Ancien de la maison, Rio Ferdinand s’est d’ailleurs exprimé sur l’absence du joueur. «Je pense que c’est une indication de ce que le club veut qu’il se passe. Je pense qu’ils veulent le faire partir. Je pense qu’il a besoin d’aller dans un nouveau club, une nouvelle situation, un nouvel environnement, pour lui. Je pense que c’est mieux pour les deux parties, pour lui-même et pour Manchester United dans ce sens. C’est un joueur qui, lorsqu’il apparaissait sur la scène et marquait des buts, me faisait toujours sourire, un jeune garçon qui n’arrive pas à croire qu’il est là, vivant son rêve. Je n’ai pas vu ce visage, je n’ai pas vu ces émotions depuis longtemps. Depuis bien trop longtemps. Et je veux voir les joueurs heureux.»

Rashford n’exclut pas de rester

Il poursuit : «je ne pense pas qu’il ait apprécié le football ces dernières années, donc je pense qu’il serait préférable pour tout le monde qu’il aille ailleurs. Je pense que les gens qui sont dans les coulisses et qui peuvent prendre ces décisions font de leur mieux pour y parvenir.» Sauf que les dirigeants mancuniens ne veulent faire aucun cadeau pour Rashford. En effet, tous les clubs intéressés ont été prévenus que MU ne compte pas payer une partie du salaire du joueur en cas de prêt. Un transfert est une option également pour les Red Devils, mais elle paraît difficile. De son côté, le joueur a fait du FC Barcelone sa priorité. Lundi, Sport a d’ailleurs révélé qu’un accord a été trouvé entre les Culés et l’Anglais. Toutefois, le média catalan a précisé que le Barça devra vendre des joueurs et alléger sa masse salariale pour signer Rashford sous la forme d’un prêt.

La suite après cette publicité

Les Blaugranas espéraient aussi compter sur MU pour prendre en charge une partie du salaire. Mais il ne faudra pas compter là-dessus. Ce qui complique ce dossier. Pour Rashford, il s’agit d’ailleurs de l’ultime option. En effet, le Daily Mail et des médias allemands expliquent que le Borussia Dortmund va jeter l’éponge. Comme Aston Villa ou l’AC Milan, qui a foncé finalement sur Kyle Walker, les Marsupiaux estiment que son salaire est un frein. Ils reviendront à la charge en fin de mercato si les Mancuniens changent d’avis concernant la prise en charge de son salaire. Mais ces derniers veulent que le salaire du joueur, suivi par l’OM, soit réglé totalement tout en obtenant aussi des bonus liés à ses performances, comme cela avait été le cas pour Jadon Sancho. Une nouvelle porte est donc en train de se refermer pour Marcus Rashford, qui n’exclut pas de rester à Manchester United cet hiver. Une solution radicale face à la fermeté de sa direction. Le feuilleton continue…