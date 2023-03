France - Pays-Bas : Randal Kolo Muani, une solution durable pour l’attaque des Bleus

La suite après cette publicité

Karim Benzema out, Olivier Giroud vieillissant, l’équipe de France a, peut-être, trouvé son numéro 9 pour les années à venir. Dans la lignée de sa dernière Coupe du Monde, Randal Kolo Muani, du haut de ses 24 ans, a en effet marqué des points, ce vendredi, lors du festival offensif des Bleus face aux Pays-Bas (4-0). Aligné, pour la seconde fois, dans le onze de Didier Deschamps, l’attaquant de l’Eintracht Francfort a parfaitement tenu son rang et s’est ainsi offert une prestation de haut vol face aux Oranjes.

Une polyvalence au service du collectif !

Aux côtés de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, et de Kingsley Coman, plus discret, l’ancien buteur du FC Nantes a causé d’innombrables problèmes à la défense néerlandaise. Souvent encerclé par deux ou trois joueurs hollandais, le natif de Bondy a pourtant réussi à faire de nombreuses différences. Que ce soit par ses prises de profondeur ou ses accélérations dans le couloir gauche, celui qui a récolté la note de 7 par la rédaction s’est presque toujours joué de Timber et Geertruida, impuissants.

Vif, rapide, juste techniquement et inspiré au moment de laisser le ballon filer vers Mbappé, auteur du troisième but tricolore avant même la fin de la première demi-heure de jeu, Kolo Muani a prouvé qu’il avait clairement l’étoffe pour occuper ce poste de numéro 9 sur la durée. Tout proche de parachever sa très belle prestation d’une réalisation, "RKM" envoyait, cependant, sa reprise au-dessus des buts de Cillessen après un contre éclair initié par Kingsley Coman (59e). Le seul raté d’une soirée réussie et convaincante. Une performance qui n’a d’ailleurs pas échappé à Didier Deschamps, présent au micro de La Chaîne L’Equipe à l’issue de la rencontre.

Le futur numéro 9 des Bleus ?

«Il a été très intéressant dans tout ce qu’il a fait, il a cette facilité de course, dans le dribble, il est capable de décrocher, d’être dans la profondeur, de jouer sur un côté ou l’autre… Il confirme tout ce qu’il a fait après sa Coupe du Monde. Ce qu’il fait avec son club est très intéressant. Il est en pleine confiance et c’est un profil différent d’Olivier Giroud ou de Marcus Thuram. Ça amène du danger supplémentaire pour l’adversaire», confiait, à ce titre, le sélectionneur français. Des compliments également présents dans le discours d’Aurélien Tchouaméni, conscient de son apport au moment de se présenter en zone mixte.

«Il a répondu présent, il a été intéressant, on a pu le trouver entre les lignes, aussi en appui. On sait aussi que c’est un joueur de profondeur donc quand on est en difficulté on sait qu’on peut jouer un peu plus long pour le trouver. Il vous parlera sûrement de son occasion ratée car c’est un joueur qui est minutieux mais en tout cas il est satisfait de sa performance», avouait le milieu de terrain du Real Madrid avant de voir ses propos compléter par ceux de son coéquipier en club, Eduardo Camavinga : «il a fait un très bon match, il a été remuant, mobile. J’espère qu’il va marquer son premier but avec l’équipe de France très très rapidement.» Longtemps hanté par son face à face manqué contre l’Argentine d’Emiliano Martinez lors de la dernière Coupe du Monde, Randal Kolo Muani pourrait bien prendre sa revanche dans les années à venir…