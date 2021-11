EdF : Hugo Lloris encense Illan Meslier et Alphonse Aréola

Présent ce vendredi en conférence de presse avant le match entre la France et le Kazakhstan, comptant pour la 9ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris (34 ans) a été interrogé sur la génération de gardiens émergeant petit à petit. « Je pense qu'il y a beaucoup de qualités », a d'abord lancé le capitaine des Bleus, avant de poursuivre, dressant des louanges à Alphonse Aréola (28 ans). « Vous faites référence à Mike Maignan, mais il y a également Alphonse Aréola. Même si sa situation en club (West Ham) ne lui permet pas de s'exprimer totalement, il réalise de bons matchs. Il a le niveau international. Il a des sélections en équipe de France. Je me souviens qu’après le Mondial 2018 il avait fait un match fantastique en Allemagne. »

Hugo Lloris ne s'est pas arrêté en si bon chemin, encensant aussi l'actuel gardien de Leeds United et de l'équipe de France Espoirs, Illan Meslier (21 ans). « Plus loin, il y a Illan Meslier qui fait de très belles choses en Premier League. Par rapport à son âge, ce qu'il peut démontrer dans un championnat aussi intense et aussi fort, ça montre tout le potentiel qu'il peut avoir. Il y en a d'autres, après, il y a des choix qui sont faits. » Et le portier de Tottenham de conclure : « Benoît (Costil), également, il est présent et ça récompense son travail et sa longévité au très haut niveau. Ce n'est pas la première fois qu'il est appelé. Il y aura des opportunités, ça sera à eux de les saisir. »