PSG : où en est Alphonse Areola avec West Ham ?

La suite après cette publicité

Plaisirs mitigés pour Alphonse Areola à West Ham. Revenu d'un prêt concluant à Fulham lors de l'été 2021, le gardien français de 28 ans a rapidement compris qu'il ne resterait pas au Paris Saint-Germain pour la saison 2021-2022. L'arrivée de Gianluigi Donnarumma au sein de la capitale a logiquement poussé l'international tricolore (3 capes) vers la sortie. Le choix du natif de Paris s'est donc porté vers l'Angleterre, où il n'avait pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Il a même décidé de rester du côté de Londres en étant prêté avec option d'achat à West Ham, un club d'une dimension supérieure jouant l'Europe.

S'il pensait rapidement détrôner le vétéran Łukasz Fabiański (36 ans) de son statut de n°1 dans la hiérarchie des gardiens chez les Hammers, Alphonse Areola a dû déchanter. Le Polonais, qui a pris sa retraite internationale il y a quelques semaines, continue de briller et de justifier la confiance accordée par David Moyes en Premier League. Le portier prêté par le PSG, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute en championnat, doit en effet se contenter des matchs de coupe. Pourtant, les prestations d'Areola sont loin de passer inaperçues outre-Manche.

Areola, qui aime Manchester, toujours invaincu avec WHU

Le Français n'est apparu qu'à 5 reprises depuis le coup d'envoi de la saison : 3 fois en Ligue Europa (Rapid Vienne et Genk à deux reprises), et 2 fois en League Cup (Manchester United et City). Le tout en gardant sa cage inviolée à 4 reprises et n'encaissant ses deux premiers buts que ce jeudi, lors du nul concédé à Genk (2-2) en C3. Avec lui débutant dans les buts, les Hammers n'ont en tout cas pour le moment jamais connu la défaite. Il s'agit de tout sauf d'un hasard. Alphonse Areola a réalisé 20 arrêts au cours des 5 rencontres qu'il a disputées, soit une moyenne de 4 par match.

S'il n'a jamais obtenu moins de 6/10 dans les colonnes du quotidien londonien l'Evening Standard, ses deux meilleures notes restent à date celles attribuées en League Cup, à Manchester United (1-0, 3ème tour) puis contre Manchester City (0-0, 5 tab à 4, 4ème tour). Pour sa première avec West Ham, il s'était mis ses nouveaux supporters dans la poche en sortant une énorme prestation à Old Trafford. Avant de remettre le couvert contre les Cityzens, écœurant les attaquants adverses (7 arrêts) et résistant aux vagues incessantes des hommes de Pep Guardiola pour permettre à son équipe de se qualifier pour le tour suivant.

De retour avec les Bleus, après 2 ans d'absence

« Ce que nous avons vu l'autre soir (contre City) fait partie des raisons pour lesquelles nous l'avons fait venir. Nous savions qu'avec le nombre de matchs que nous devrions jouer [...] nous aurions toujours besoin d'une concurrence. Et je pense que j'ai deux gardiens n°1. Ça laisse Łukasz (Fabiański) sur ses gardes avec quelqu'un qui est en bonne forme et prêt à jouer. Comme tout le monde qui arrive dans un nouveau club, même si Areola a acquis de l'expérience avec Fulham, je pense toujours qu'il faut un peu de temps pour s'installer. Je pense que son match (contre City) est son meilleur pour nous », expliquait d'ailleurs David Moyes, le coach de WHU, après la qualification des siens contre les Skyblues.

Les excellentes performances d'Alphone Areola lui ont également permis de retrouver l'équipe de France, où il a été appelé pour pallier l'absence de Mike Maignan, et ce alors que sa dernière convocation par Didier Deschamps remontait à novembre 2019. Le champion du monde 2018 entend désormais convaincre son entraîneur en club de rebattre les cartes. Avec l'objectif de faire ses preuves tous les week-ends en Premier League, lui qui était le 5ème gardien à avoir réalisé le plus d'arrêts au cours de l'exercice 20-21 avec Fulham (116 arrêts, devant Hugo Lloris).