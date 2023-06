Hamari Traoré rejoint la Real Sociedad

La suite après cette publicité

Comme nous vous l’avions dévoilé en exclusivité sur notre site, le latéral droit malien Hamari Traoré quitte le Stade Rennais, dont il a défendu les couleurs ces six dernières années, en fin de contrat pour s’engager avec la Real Sociedad, quatrième de Liga cette saison et donc qualifiée pour la Ligue des champions. L’international aux 43 sélections (1 but) a signé un contrat de deux ans plus une année en option.

«La Real Sociedad et Hamari Traoré ont trouvé un accord pour que le joueur malien joue pour le club txuri urdin. Le joueur a passé la visite médicale à la Policlínica Gipuzkoa ce matin et a ensuite signé le contrat dans les bureaux du Reale Arena. Le nouveau joueur de la Real arrive en tant qu’agent libre après avoir passé les six dernières saisons au Stade Rennais et signe avec la Real jusqu’à la fin de la saison 24-25», peut-on lire dans le communiqué du club basque.

