Séville : Julen Lopetegui met la pression sur Monchi pour le mercato

Julen Lopetegui, l'entraineur de Séville était en conférence de presse et ce n'était pas pour faire de la langue de bois mais bien pour mettre la pression à son directeur sportif, le célèbre Monchi. L'entraineur sévillan a besoin de recrues pour pallier aux différentes blessures et aux départs à la CAN.

«Il est clair que nous avons besoin de renforts depuis longtemps. Le marché s'est ouvert et la question, du qui et du quand, peut être répondue par Monchi. Si vous demandez à l'entraîneur, le plus tôt possible est le mieux. Nous avons besoin de renforts, sans aucun doute. Il est clair dans quelles positions nous avons besoin de joueurs. Il y a des joueurs qui ont été absents pendant pratiquement toute la saison - Suso et Lamela - et maintenant la Coupe d'Afrique nous laisse avec deux attaquants sur six, comme nous y travaillons depuis un certain temps. Les questions de quoi, quand et dans quelles positions sont plus pour Monchi», affirme Lopetegui dans des propos recueillis par Marca. Il enchaine : «Thomas est blessé et Jesús (Navas), nous avons plus ou moins surmonté la blessure, mais il y a d'autres problèmes. Delaney est évidemment une préoccupation car nous avions besoin de lui et il sera absent pour quelques matchs.»