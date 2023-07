Mercato : ces stars dont la valeur marchande a dégringolé

La suite après cette publicité

Le mercato d’été est ouvert depuis près d’un mois. L’occasion pour certaines écuries de dégraisser et de se débarrasser d’éléments n’ayant pas donné satisfaction. Ce que le Bayern Munich espère réussir à faire avec Sadio Mané. Recrue star l’été dernier, le Sénégalais n’a pas réussi à convaincre son nouveau club. Thomas Tuchel n’est pas contre s’en séparer. Malgré des intérêts, notamment venant d’Arabie saoudite comme révélé sur notre site, l’ancien joueur de Liverpool veut rester. Si jamais ils changeaient d’avis, les Munichois devraient faire des concessions financières.

En effet, la valeur marchande de Sadio Mané a dégringolé en un an. Selon transfermarkt, elle était estimée à 70 M€ il y a un an, juste avant son transfert en Bavière. À présent, sa valeur est évaluée à 25 M€, soit une baisse de 45 M€ en un an. C’est le joueur dont la valeur a le plus dégringolé cette saison. En deuxième position de ce classement, on retrouve Wilfried Ndidi (Leicester), dont le prix est passé de 60 à 25 M€ cette année, soit une baisse de 35 M€. Paul Pogba se place sur la troisième marche du podium. Sa valeur marchande est passée de 48 M€ en juin 2022 à 15 M€ à présent (baisse totale de 33 M€).

Des valeurs marchandes en chute libre

Le milieu a enchaîné les blessures cette saison. Une très mauvaise nouvelle pour la Juventus, qui a malgré tout récupéré le joueur libre. Jadon Sancho a aussi perdu gros en 2022-23. L’Anglais, qui a eu des difficultés à Man U, a vu sa valeur passer de 75 à 45 M€ en un an. Soit une baisse de 40% (30 millions d’euros). Romelu Lukaku, lui, n’a pas réussi à profiter de son retour à l’Inter Milan pour retrouver son meilleur niveau. Son prix est actuellement évalué à 40 M€. Il y a un an, il était fixé à 70 M€ (baisse de 30 M€). Son compatriote Youri Tielemans a aussi été impacté par la mauvaise saison de Leicester City.

Selon transfermarkt, sa valeur est actuellement de 25 M€. Elle était de 55 M€ il y a un an (-30 M€). Mais cela n’a pas empêché l’ancien de Monaco de retrouver un club puisqu’il a signé libre à Aston Villa. Ensuite, on retrouve plusieurs joueurs dont la valeur a baissé de 25 M€ en l’espace d’une saison. Mohamed Salah, Ansu Fati, Heung-min Son, Andrew Robertson, N’Golo Kanté, Federico Chiesa, Patrik Schick, Arnaut Danjuma, Caglar Söyuncü et Carlos Soler (passé de 50 à 25 M€) figurent dans cette liste. Ce dernier a payé cher sa saison très moyenne au PSG. Même chose pour Fabian Ruiz, qui accuse une perte de 23 M€ (passé de 55 à 32 M€). Une mauvaise nouvelle pour Paris comme d’autres clubs qui cherchent à vendre ces éléments décevants.