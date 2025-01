Un cador espagnol veut Oleksandr Zintchenko

Barré par la concurrence de Riccardo Calafiori en début de saison, et désormais par celle du jeune Myles Lewis-Skelly, Oleksandr Zintchenko navigue en eaux troubles. S’il reste lié à Arsenal jusqu’en juin 2026, l’international ukrainien (70 sélections, 10 buts) dispose de touches, et même à l’étranger.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, Sky Sports Germany révèle que l’Atlético de Madrid est en course pour recruter le joueur de 28 ans. Des discussions auraient été engagées par les dirigeants colchoneros avec leurs homologues londoniens. L’Atlético de Madrid privilégierait un transfert définitif, ou un prêt avec obligation d’achat. Une offre d’environ 20 millions d’euros, plus bonus, pourrait prochainement être formulée. De son côté, Zinchenko souhaite quitter Arsenal, et est également pisté par Dortmund.