Les 23 nommés pour le onze FIFA-FIFPRO de l'année 2021

La fin de l'année est souvent synonyme de bilans et de récompenses en tous genres. Après la cérémonie du Ballon d'Or il y a deux semaines ou encore du Golden Boy hier soir, c'est au tour de la FIFA de décerner ses prix. Comme chaque année, l'instance du football mondiale publie une liste de 55 nommés pour intégrer un onze type de l'année décidé par l'ensemble des joueurs et joueuses professionnels sur la planète. L'an dernier, pas moins de 25 000 d'entre eux ont voté.

La FIFA a légèrement corsé un peu ce concours. Elle a cette fois présélectionné 23 éléments comprenant 3 gardiens de but, 6 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. L'annonce des résultats aura lieu le 17 janvier prochain. Chez les portiers, on retrouve sans doute les trois meilleurs au poste sur l'année 2021. Vainqueur de la Ligue des Champions, Édouard Mendy aura pour concurrent le champion d'Europe et vainqueur du trop Lev Yachine Gigi Donnarumma, et Alisson Becker, le dernier rempart de Liverpool.

De curieuses présences en défense et au milieu

Du côté des défenseurs, on retrouve des joueurs comme David Alaba, excellent depuis son arrivée au Real Madrid cet été, après avoir été champion d'Allemagne en mai avec le Bayern. Leonardo Bonucci a lui remporté l'Euro, tandis que Alexander-Arnold et Ruben Dias ont encore réalisé une excellente saison à Liverpool et Manchester City. On peut en revanche s'interroger sur les présences de Jordi Alba, en difficulté au Barça, et surtout celle de Dani Alves, qui a quitté São Paulo pour retrouver les Blaugranas. Le Brésilien avait déjà été sélectionné l'an passé, et déjà cela avait été une surprise...

Place aux milieux de terrain maintenant où Kevin de Bruyne, Jorginho et N'Golo Kanté ont largement leur place. On peut davantage se poser des questions quant à leurs rivaux. Le Barcelonais Frenkie de Jong fait partie des prétendants malgré des prestations franchement poussives, tout comme son coéquipier et capitaine en Catalogne, Sergio Busquets. La FIFA et la FIFPRO mettent également en avant le Portugais de Manchester United Bruno Fernandes, auteur d'une bonne année sans qu'elle ne soit véritablement éclatante.

Enfin, devant, l'instance a souhaité récompenser des valeurs sûres. La concurrence sera terrible entre Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Junior. Au niveau des clubs, le bilan global est très partagé puisque Chelsea, le PSG et le Barça concentrent chacun 4 joueurs alors que l'an passé, le Bayern Munich avait écrasé cette récompense de sa présence avec pas moins de 11 nommés sur les 55.

Gardiens :

Alisson Becker (Liverpool FC, Brésil)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan puis Paris Saint-Germain, Italie)

Edouard Mendy (Chelsea, Sénégal)

Défenseurs :

David Alaba (FC Bayern Munich puis Real Madrid, Autriche)

Jordi Alba (FC Barcelone, Espagne)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Angleterre)

Dani Alves (São Paulo puis FC Barcelone, Brésil)

Leonardo Bonucci (Juventus, Italie)

Ruben Dias (Manchester City, Portugal)

Milieux de terrain :

Sergio Busquets (FC Barcelone, Espagne)

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgique)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

Frenkie de Jong (FC Barcelone, Pays-Bas)

Jorginho (Chelsea, Italie)

N'Golo Kanté (Chelsea, France)

Attaquants :

Karim Benzema (Real Madrid, France)

Cristiano Ronaldo (Juventus puis Manchester United, Portugal)

Erling Haaland (Borussia Dortmund, Norvège)

Robert Lewandowski (FC Bayern Munich, Pologne)

Romelu Lukaku (Inter puis Chelsea, Belgique)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, France)

Lionel Messi (FC Barcelone puis Paris Saint-Germain, Argentine)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain, Brésil)