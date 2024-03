Le fisc japonais réclame de l’argent à Andrés Iniesta

Voilà presque un an que l’histoire entre Andrés Iniesta et le Japon s’est terminée. Le légendaire milieu espagnol a quitté le club du Vissel Kobe pour lequel il jouait depuis cinq années, afin de s’engager dans une nouvelle expérience aux Émirats arabes Unis. À 39 ans, le capitaine de l’Emirates Club joue moins et son aventure est moins réjouissante qu’au Japon. Au pays du soleil levant, le petit milieu espagnol a laissé une trace indélébile, mais pas pour le fisc japonais. Selon plusieurs médias locaux, les autorités fiscales nippones réclament le paiement de 580 millions de yens (soit environ 3,5 millions d’euros) de non-versement.

L’ancien international de la Roja n’aurait pas correctement déclaré ses revenus pendant son séjour dans le pays. Deux autres footballeurs sont visés par le fisc. Le gardien sud-coréen Kim Jin-hyeon et l’attaquant brésilien "Patric" sont dans le même cas que la légende du Barça.