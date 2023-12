Andrés Iniesta vit un cauchemar aux Émirats arabes Unis !

L’aventure asiatique d’Andrés Iniesta tourne au vinaigre. Parti du FC Barcelone à l’été 2018 après 22 années passées au FC Barcelone où il aura remporté 9 Liga et 4 Ligues des Champions entre autres, le milieu de terrain espagnol de 39 ans sort de cinq belles saisons au Japon avec le Vissel Kobe. Sacré champion la saison dernière, celui qui en a profité pour développer son commerce de vin au pays du soleil levant comptabilise pas moins de 134 matches (26 buts et 25 passes décisives) avec le club japonais qu’il aura su marquer de son empreinte. C’est donc avec le sens du devoir accompli qu’il a changé d’air pour débarquer aux Émirats arabes unis au sein de la formation d’Emirates Club. Et l’expérience est bien moins réjouissante.

Signant un contrat d’une année avec la formation du Golfe, Andrés Iniesta avait surpris tout le monde alors que son nom avait notamment été cité à l’Inter Miami pour retrouver ses compères blaugranas Lionel Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets. «Nouveau club. Nouveau défi. Le même enthousiasme que toujours. C’est parti Emirates FC», annonçait-il tout heureux le 9 août dernier. «J’ai adoré le projet qui m’a été transmis et j’aimerais apporter, comme je l’ai déjà fait au Japon, mon expérience et mes connaissances pour faire grandir l’Emirates Club FC et aider au développement du football sur ce territoire. Je suis très heureux de continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au football» expliquait-il lors de sa présentation. Des mots qui laissaient entrevoir une pige tranquille et calme pour le vétéran espagnol.

Relégable avec Emirates Club

Sous les ordres de son compatriote Lluís Planagumà depuis septembre, Andrés Iniesta n’est pas seul puisqu’il a retrouvé Paco Alcácer qui a été son coéquipier entre 2016 et 2018 au FC Barcelone. Mais ce contexte qui aurait pu favoriser son intégration n’a pas réellement eu l’impact escompté. Disputant 10 matches depuis son arrivée (2 buts et 1 offrande), Andres Iniesta se retrouve à jouer le maintien avec Emirates Club. Sa formation pointe à la 13e place après 10 journées et se retrouve à 4 points d’Al Nasr qui est le premier non relégable. Une situation pas tellement surprenante puisque son équipe était promue dans l’élite émiratie.

Néanmoins, la manière dérange fortement. Éliminée par Al-Wahda en concédant 8-0 sur la double confrontation (3-0 et 5-0) en Coupe de la Ligue des Émirats arabes unis, la formation du champion du monde 2010 reste sur un cinglant revers 7-0 contre le deuxième du championnat Shabab Al-Ahli. Une saison compliquée pour Andrés Iniesta qui se retrouve dans une situation inédite dans sa carrière de lutte pour le maintien. Devant encore disputer deux matches avant la trêve hivernale dont une face à Al Nasr, le premier non relégable. De quoi entrevoir une saison chaotique en cas de nouveau revers. À 39 ans, Andrés Iniesta ne s’attendait sûrement pas à passer par un moment aussi compliqué…