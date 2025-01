Les primes que toucheront Barcelone et le Real Madrid pour la Supercoupe d’Espagne

Un joli pactole. Le duel entre le FC Barcelone et le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne, ce dimanche, pourrait rapporter près de 5 millions d’euros au vainqueur. Les deux clubs, qualifiés grâce à leurs résultats en Liga, touchent déjà 2,8 millions d’euros de prime de participation. Le média spécialisé Sportune rappelle que, de leur côté, l’Athletic Bilbao, dernier vainqueur de la Coupe du Roi, et le RCD Majorque, son finaliste, perçoivent respectivement 1,55 million et 750 000 euros. La victoire finale ajoutera 2 millions d’euros au vainqueur, contre 1 million pour le finaliste.

Chaque équipe reçoit également 300 000 euros pour couvrir les frais de déplacement et d’hébergement. Organisée en Arabie Saoudite dans un format critiqué, cette édition s’achèvera ce 12 janvier au King Abdullah Sport City Stadium.