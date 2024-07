Bordeaux veut déjà mettre 6 joueurs à la porte

Du côté des Girondins de Bordeaux, la reprise est loin d’être un long fleuve tranquille, au contraire. Ce mardi, le club au scapulaire a eu la surprise, ou pas, d’être relégué en National 1 par la DNCG. Depuis, le club de Gérard Lopez a fait appel et a deux semaines pour finaliser la vente avec Fenway Sports Group qui détient aussi Liverpool.

Mais en attendant, côté sportif, Bordeaux a débuté son stage de pré-saison sous les ordres d’Albert Riera. Ce dernier peut compter sur un groupe restreint et qui va encore plus être restreint dans les prochains jours puisque la direction a décidé de mettre six joueurs à la porte. Selon les informations de l’Équipe, Alexi Pitu, Aliou Badji, Jean Marcelin, Lenny Pirringuel, Rafael Straczek et Davy Rouyard sont considérés comme indésirable et ont déjà été envoyés en réserve. Ils ne s’entraineront pas avec le reste du groupe.