Chelsea-Tottenham : les compositions officielles

On dispute les demi-finales aller de la Coupe de la Ligue en Angleterre, en ce milieu de semaine. A Stamford Bridge, les Blues de Chelsea reçoivent des Spurs de Tottenham finalistes malheureux l'an passé (à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Les deux équipes de Londres restent sur des revers récents en finale de l'épreuve (2019 pour Chelsea, 2021 pour Tottenham), face à Manchester City, quadruple tenant du titre.

Pour ce match, Thomas Tuchel opte pour un 3-4-2-1, avec Malang Sarr dans la défense à trois et Saul Niguez au milieu de terrain. Ziyech et Havertz sont en soutien du revenant... Lukaku, qui a fait la paix avec les Blues. En face, Antonio Conte choisit d'aligner un 3-4-3, avec Tanganga en lieu et place de Dier et Doherty qui occupe le droit gauche laissé libre par Reguilon. Kane est accompagné par Son et Lucas.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Sarr - Mount, Jorginho, Saúl, Marcos Alonso - Ziyech, Havertz - Lukaku

Tottenham : Lloris - Tanganga, Sánchez, Davies - Emerson, Skipp, Hojbjerg, Doherty - Son, Kane, Lucas Moura