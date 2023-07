Ashley Young rejoint Everton

Libre de tout contrat après deux saisons à Aston Villa, le défenseur polyvalent Ashley Young continue à rendre des services en Premier League. En effet, le joueur de 38 ans a signé un contrat d’une saison avec Everton, qui a réussi à se maintenir dans l’élite du football anglais à la dernière journée la saison passée.

«Je suis ravi d’être un joueur d’Everton et de rejoindre ce grand club. J’ai hâte que la saison commence et j’ai hâte de fouler la pelouse de Goodison Park, ce sera une sensation incroyable et d’entendre les fans passionnés derrière moi. Je sais que les choses ne se sont pas très bien passées pour Everton ces deux dernières saisons, mais l’ambition du manager, le fait de lui parler et d’entendre ce qu’il veut faire pour changer le club, a été un facteur clé dans ma décision», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du club de la Mersey.

