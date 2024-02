Bayern Munich : Thomas Tuchel botte en touche pour son avenir

À l’instar de Jürgen Klopp et Xavi, Thomas Tuchel quittera le banc de son équipe actuel, le Bayern Munich, à l’issue de la saison. Restant sur onze titres consécutifs en Bundesliga, le club bavarois est en grand danger cette saison et risque de perdre sa couronne au profit d’un Bayer Leverkusen impressionnant lors de cette cuvée 2023-2024. Considéré comme un grand entraîneur à travers le Vieux Continent, l’ancien coach du PSG est forcément convoité.

Alors que son nom revient avec insistance du côté de l’Espagne et de l’Angleterre, l’entraîneur allemand a été interrogé en conférence de presse avant la rencontre contre Leipzig ce samedi (18h30). Et Tuchel n’a laissé fuiter aucun indice sur sa future destination : «mon avenir ? Rien ne m’arrivera jusqu’à la fin de la saison. Je me considère comme un grand professionnel et je me consacrerai entièrement au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison.» Rendez-vous en mai prochain donc.