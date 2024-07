Benfica : le PSG a accéléré pour João Neves

Le Paris Saint-Germain ne veut plus trainer dans le dossier João Neves. Benfica a publiquement confirmé avoir reçu une offre des Rouge et Bleu pour son milieu de 19 ans et les deux formations doivent désormais s’entendre sur un prix.

Pour rappel, Paris a proposé 70 M€ (bonus compris). Et les Franciliens veulent accélérer. O Jogo indique que les champions de France ont intensifié les négociations dans le but de trouver un accord final d’ici ce week-end. De son côté, Neves pourrait même ne pas se rendre au camp de base des Aguias pour filer en France.