OM : Adrien Rabiot revient sur le stage à Rome

L’Olympique de Marseille s’est parfaitement imposé contre le Stade Brestois, au Vélodrome (4-1). Au terme d’un match abouti et aidé par un grand Amine Gouiri (25 ans), les Phocéens ont récupéré leur deuxième place de Ligue 1. Après la rencontre, Adrien Rabiot (30 ans) a été satisfait de la victoire et est revenu sur le stage de préparation à Rome cette semaine.

«On avait dit qu’on voulait sortir de l’environnement de Marseille pour travailler plus sereinement. On a pu faire les choses entre nous, cela s’est bien passé, on avait envie d’aller vers l’avant. On a beaucoup marqué. C’est dommage ce but sur coup de pied arrêté, mais dans l’ensemble, c’est très positif. Amine Gouiri ? il est hyper doué, c’est un pur geste d’attaquant. Très content pour l’équipe», a-t-il assuré sur DAZN.