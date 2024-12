PL : réduit à dix, MU battu par Wolverhampton

Treizième du classement de Premier League avant le coup d’envoi de son match face à Wolverhampton, Manchester United affrontait une équipe relégable. De quoi lui permettre de se relever après la claque reçue à Old Trafford face à Bournemouth (0-3) ? Pour cette rencontre, Ruben Amorim avait en tout cas choisi de se passer des services de Marcus Rashford pour la quatrième fois consécutive. En revanche, bonne nouvelle pour Leny Yoro qui était titularisé pour la deuxième fois de la saison avec les Red Devils.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Man United 22 18 -3 6 4 8 21 24 18 Wolverhampton 15 18 -11 4 3 11 29 40

Rien de spécial à signaler lors des 45 premières minutes. Mais au retour des vestiaires, MU va subir deux coups du sort. 90 secondes seulement après le coup d’envoi de la deuxième période, Bruno Fernandes écopait d’un second carton jaune synonyme d’expulsion. Réduits à dix, les Red Devils ont ensuite encaissé un corner rentrant de Matheus Cunha et ne reviendront pas dans le match. Pire, ils ont même encaissé un deuxième but par Hwang Hee-chan, sur un contre mené par Cunha en toute fin de match. Battu 2-0, MU enchaîne un deuxième revers consécutif en Premier League et descend à la 14e place du classement. De leur côté, les Wolves signent une deuxième victoire de rang et sortent provisoirement de la zone rouge.