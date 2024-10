Liga : Javier Tebas galère aussi avec le piratage

Depuis le début de saison, la LFP et Vincent Labrune ont intensifié leur lutte contre le piratage. Avec la hausse des prix des abonnements, le nombre de fans de foot regardant des matches sans payer a explosé ces dernières années. Et cela fait mal au football français. Mais pas que. En effet, le président de LaLiga Javier Tebas a aussi dénoncé le piratage massif des matches en Espagne lors d’une conférence ce vendredi.

«Si nous voulons maintenir le niveau d’effectifs dans l’industrie (180 000 emplois pour le PIB), il faudra que les gens paient pour regarder du foot. Pour que quelqu’un puisse consommer des produits piratés, beaucoup de choses se produisent. Depuis le moment où on l’obtient jusqu’à ce qu’il soit annoncé et atteigne le consommateur piraté, il y a un processus illégal. Nous avons plusieurs procès avec Google pour des raisons telles que le blanchiment d’argent. Google Ads fait de la publicité sur des sites Web pirates et sur des factures. Il y a beaucoup d’acteurs qui agissent pour que les gens puissent pirater le football et d’autres sports. En Italie, on dit que les opérateurs ou les fournisseurs de contenus comme Google doivent rechercher et signaler ces contenus. Google dit que c’est impossible, qu’il y en a plus de 10 milliards, mais ils y ont consenti. Google se moque de nous. Dans les pays arabes, les moteurs de recherche ne permettent pas l’accès à la pornographie. Il est facile de l’éviter quand ils le veulent.»