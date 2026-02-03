Menu Rechercher
Commenter 14
Youssef En-Nesyri signe à Al-Ittihad

Youssef En-Nesyri avec le Maroc. @Maxppp

Après la CAN 2025 disputée dans son pays, Youssef En-Nesyri ne va pas s’éterniser en Turquie. Effectivement, après le départ de N’Golo Kanté à Fenerbahçe, l’attaquant marocain fait le chemin inverse et signe à Al-Ittihad. Il a résilié son contrat avec le club turc et s’est engagé avec la formation saoudienne, actuellement sixième de la Saudi Pro League.

Cette saison, l’ancien de Malaga et de Séville a inscrit 7 buts en 16 rencontres de championnat avec le Fener, avec qui il a aussi disputé la Ligue Europa. Il sera la nouvelle vedette offensive du club de Djeddah après le départ de Karim Benzema à Al-Hilal.

Voir tous les commentaires (14)
En savoir plus sur

SPL
Süper Lig
Fenerbahce
Ittihad
Youssef En-Nesyri

