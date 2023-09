Liga : le Real Madrid se sort du piège tendu par la Real Sociedad et reprend son trône de leader

Après la large victoire du FC Barcelone contre le Real Bétis ce samedi (5-0), le Real Madrid devait s’imposer à domicile contre la Real Sociedad pour reprendre sa place en tête de la Liga. A cette occasion, Carlo Ancelotti organisait son équipe en 4-4-2 losange avec Kepa Arrizabalaga dans les cages madrilènes. Devant lui, on retrouvait Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba et Fran Garcia en défense tandis que Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos et Jude Bellingham se retrouvaient dans l’entrejeu avec Joselu associé à Rodrygo Goes en attaque. La rencontre commençait d’ailleurs sur les chapeaux de roues dans ce choc entre deux équipes sur lesquelles il faudra compter en fin de saison alors que David Alaba tombait sur Álex Remiro avant qu’une position de hors-jeu de Judes Bellingham, dernier passeur sur l’action, ne soit signalée par les officiels (1e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Takefusa Kubo enroulait un amour de ballon pour Ander Barrenetxea qui contrôlait d’abord de la poitrine avant de frapper directement sur Kepa Arrizabalaga mais le ballon revenait tout de suite sur l’attaquant basque qui pouvait conclure malgré la nouvelle intervention remarquable du portier madrilène (4e, 0-1). Alors que Rodrigo Goes faisait briller une nouvelle fois Alex Remiro dans la foulée (6e), l’ailier japonais prenait ses responsabilités et envoyait un missile téléguidé au fond des filets d’une frappe splendide pour faire le break. Malheureusement pour lui, sa réalisation était logiquement annulée pour une position de hors-jeu passif de Mikel Oyarzabal (11e). Toujours aussi intense, la rencontre se poursuivait avec une nouvelle série d’occasions. Brais Méndez manquait le cadre (12e) tandis que Dani Carvajal trouvait la barre transversale des locaux (16e) et que Joselu tombait sur le gardien basque (18e).

À lire

Real Madrid : Jude Bellingham envoie un message cash sur Zinedine Zidane

Le Real Madrid inverse la tendance après la pause

Alex Remiro continuait ensuite d’écœurer les joueurs madrilènes à l’image de Dani Carvajal (18e), Judes Bellingham (26e) et Rodrigo Goes (28e). De l’autre côté du terrain, Kepa Arrizabalaga réalisait également plusieurs parades face à Takefusa Kubo (29e) et Mikel Merino (31e) pour garder son équipe dans la rencontre. Après cette nouvelle occasion, l’intensité descendait d’un cran et les deux équipes rentraient aux vestiaires avec ce petit avantage en faveur des visiteurs. Après la pause néanmoins, les Madrilènes revenaient avec de meilleures intentions et Federico Valverde armait une lourde frappe qui terminait sa course dans les cages avec l’aide du poteau pour complètement relancer cette deuxième période (46e, 1-1). Malgré les bonnes séquences de part et d’autre, la rencontre perdait clairement en intensité par la suite et le Real Madrid en profitait pour inverser totalement la tendance.

La suite après cette publicité

Déjà auteur de la première passe décisive pour Federico Valverde, Fran Garcia prenait une nouvelle fois son côté gauche pour servir Joselu dont la tête venait tromper Alex Remiro (60e, 2-1). Après cette nouvelle réalisation des Merengues, les joueurs de la Real Sociedad prenaient un véritable coup sur la tête et ne parvenaient plus à se montrer dangereux malgré un Take Kubo toujours aussi virevoltant jusqu’au tous derniers instants de ce match. Alors que Federico Valverde manquait le doublé d’un cheveu (85e), Mohamed-Ali Cho manquait le cadre de peu (89e) tandis que Jude Bellingham faisait briller une dernière fois le portier basque (90e). Grâce à cette victoire, le Real Madrid reprend dans un premier temps sa place de leader à son rival du FC Barcelone mais surtout aussi prépare de la meilleure des manières son retour dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions.