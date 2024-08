OM : Roberto De Zerbi veut déjà frapper un grand coup contre Brest

Nouvel entraîneur, 10 départs, 9 arrivées… Il n’y a pas de doute, l’Olympique de Marseille et son goût pour le mouvement sont de retour. Après une préparation conclue samedi dernier avec une belle victoire face à Augsburg (3-1), Roberto De Zerbi et ses hommes ont aujourd’hui le regard tourné vers les hauteurs du Finistère. Samedi à 17h00, c’est à Brest qu’ils tenteront de lancer leur saison. Et l’entraîneur italien ne veut pas se cacher derrière ses absents ou son effectif incomplet avant d’aborder ce match.

La suite après cette publicité

«Ca va être un début de saison compliqué pour plusieurs raisons : les suspensions, les blessés, un effectif pas encore complet… Mais ce n’est pas une excuse car on a les joueurs et les qualités pour réussir», a déclaré l’ancien coach de Brighton en conférence de presse. «Demain, on joue aussi face à un club qui s’est qualifié en Ligue des Champions, une équipe de qualité, et ça nous stimule à l’idée de bien faire. Je veux que les joueurs démontrent qu’ils méritent de porter ce maillot, avec du courage, du caractère, de la personnalité (…) Il ne faut pas se dire qu’on sera supérieur à Brest, et eux inférieurs. On veut faire un match sérieux, et je pense qu’on a une équipe suffisamment forte pour faire un résultat demain». Le message est passé..