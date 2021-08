Arsenal et Mikel Arteta se font massacrer par la presse anglaise, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United fait déjà une victime

La suite après cette publicité

Arsenal et Arteta prennent chers

Nouvelle humiliation pour Arsenal hier sur la pelouse de Manchester City. Les Gunners ont subi les foudres du champion en titre, étant écrasé 5-0 et se retrouvant après 3 journées dernier de Premier League avec toujours aucun but inscrit au compteur. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner la presse anglaise, qui fustige une nouvelle fois les choix de Mikel Arteta. Le Manchester Evening News ironise et titre : «pas de Ronaldo, pas de Kane, mais pas de transpiration non plus». Pour le Daily Express, Arsenal est passé «de mauvais à encore pire». Même son de cloche en une du Times qui espère pour les fans des Gunners que cette équipe a enfin «touché le fond». Enfin, The Sun interpelle Arteta et lui demande de «se regarder dans un miroir». Et, surtout, de ne pas jeter un coup d'œil au classement ce matin.

Lingard de nouveau sur le marché

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United ne va pas faire que des heureux. Selon le Daily Star de ce dimanche, Jesse Lingard, avec l'arrivée de la star portugaise, est de nouveau poussé vers la sortie. Alors que l'international anglais était sur le point de rester à MU - après son retour de prêt de West Ham la saison passée - le voilà de nouveau sur le marché. Problème, le temps presse pour lui, le mercato fermant ses portes mardi soir à minuit. Selon le média, Lingard a toujours des touches afin de revenir à West Ham cette saison. Mais les Hammers vont devoir être rapides et proposer quelque chose qui satisfasse les attentes mancuniennes. Réponse d'ici quelques heures.

L'Italie s'inquiète pour la Juve

Désormais orpheline de Cristiano Ronaldo, on attendait la première sortie de la Juventus sans lui, hier soir contre Empoli. Et bien, toute l'Italie n'a pas été rassurée. Au contraire. La presse se montre très inquiète après la défaite 1-0 de la Vieille Dame à domicile face au promu. Pour le Corriere dello sport, c'est «fumée noire» pour la Juve depuis hier soir. «Quel choc cette première sans CR7», écrit le Quotidiano Sportivo. «Un fiasco et des sifflets», résume de son côté Tuttosport. La Gazzetta dello sport enfin n'a trouvé «aucun moment de réjouissance» dans la performance turinoise hier. Le média rapporte que c'est Moise Kean qui va tenter de faire oublier Ronaldo à la Juventus. Visiblement, il y a du boulot.