OM : 4 noms déjà évoqués pour succéder à Villas-Boas

La date du jeudi 14 mai va rester sans doute longtemps gravée dans les mémoires des supporters marseillais. Entre l'annonce d'un possible départ d'André Villas-Boas et celui officialisé d'Andoni Zubizarreta, le club phocéen a basculé dans le chaos. Et la possible officialisation du départ d'AVB dans les prochaines heures pourrait finir d'achever les supporters olympiens.

En cas de départ, Jacques-Henri Eyraud doit déjà plancher sur l'éventualité de trouver rapidement un successeur au coach lusitanien de l'OM. Selon La Marseillaise, quatre noms auraient été cochés par le président marseillais. Le quotidien local indique qu'il s'agit du Français Hervé Renard (ex-Lille et Sochaux), du Suédois Sven-Goran Eriksson (ancien coach de l'AS Roma, de Leicester, de Manchester City et de l'Angleterre notamment) et du coach italien Vincenzo Montella (ex-entraîneur de la Fiorentina). Mais visiblement sûre de ses informations, La Marseillaise indiquerait que JHE pencherait plus pour le coach du LOSC Christophe Galtier. A suivre.