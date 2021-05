Juventus-Inter : les compositions officielles

Pour le compte de la 37e journée de Serie A, l'Inter, déjà sacré champion, se déplace à Turin, avec l'objectif de s'imposer pour priver la Juventus de Ligue des champions (à suivre en direct commenté sur FM à 18h).

La suite après cette publicité

Pour ce match, Antonio Conte s'appuie sur un 3-5-2, avec Hakimi et Darmian au poste de piston, Erkisen et Barella dans l'entrejeu et le duo Lukaku-Lautaro devant. De son côté, Andrea Pirlo aligne un 4-4-2, avec la paire Bentancur-Rabiot dans l'entrejeu et le duo Cristiano Ronaldo-Kulusevski devant.

Les compositions d'équipes :

Juventus : Szczesny - Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa - Kulusevski, Ronaldo

Inter : Handanovic - Skriniar, de Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozovic, Erkisen, Darmian - Lukaku, Lautaro