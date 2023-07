Accord total entre Manchester City et Al Alhi pour Riyad Mahrez

La suite après cette publicité

L’ascension de Riyad Mahrez pourrait inspirer un film hollywoodien à succès. Depuis son départ du Havre pour le Royaume-Uni, l’ailier virevoltant a vécu la formidable aventure de Leicester en Premier League, couronné par un titre légendaire de champion d’Angleterre sous la houlette de Claudio Ranieri et avec N’golo Kanté comme coéquipier notamment. Logiquement, le natif de Sarcelles a rejoint Manchester City avec réussite. Un nouveau challenge l’attend désormais alors qu’il a réalisé une saison historique avec les Skyblues, dont un retentissant triplé (Ligue des champions - Premier League - FA Cup).

Après le départ d’Ilkay Gündogan, libre de tout contrat, en Catalogne, les Cityzens devraient avoir deux nouveaux joueurs en moins dans les prochains jours, et pas des moindres. Si le dossier Bernardo Silva est encore loin d’être réglé, malgré l’intérêt plus que prononcé des dirigeants du Paris Saint-Germain et aussi de leurs homologues du FC Barcelone, celui de Riyad Mahrez, à l’inverse, s’est accéléré ces dernières heures. Alors que l’international algérien (83 sélections, 30 buts) est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Skyblues, son départ pour la Saudi Pro League est de plus en plus imminent.

Accord total entre Manchester City et Al Alhi

Comme nous vous le révélions dernièrement, Al-Ahli a déjà fait une offre à Manchester City pour racheter les deux dernières années de contrat restantes à Riyad Mahrez. Et nous pouvons vous confirmer que les dirigeants du club anglais et leurs homologues saoudiens ont trouvé un accord total pour le transfert du joueur à vocation offensive. Un contrat de quatre ans attend même l’ailier algérien dans la péninsule arabique. L’officialisation du transfert du polyvalent attaquant formé dans le club de sa ville natale devrait donc intervenir très rapidement alors que toutes les parties sont résolues à concrétiser ce dossier.

Auteur de 15 réalisations et 13 passes décisives en 47 rencontres disputées toutes compétitions confondues la saison dernière, Riyad Mahrez est au cœur du projet d’Al Alhi depuis maintenant un plusieurs semaines. D’autant plus que la formation basée à Djeddah va découvrir la Saudi Pro League la saison prochaine après sa promotion en première division saoudienne. Après l’accord entre les clubs concernés par le transfert de l’international algérien, le principal intéressé devrait donc être la nouvelle star à rejoindre le pays du Moyen-Orient. Affaire à suivre donc…